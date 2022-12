Ocean Viking a Ravenna, Bonaccini: Accogliamo tutti

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2022 "Il 31 dicembre arriverà questa nave e le donne, gli uomini e i bambini verranno accolti in Emilia Romagna, noi siamo quelli che pensano che ogni vita umana vada salvata. Ma è evidente che il Governo dovrà spiegare perchè una nave che è in Liguria deve circumnavigare l'Italia. Non vorrei che abbiano pensato a Ravenna e in Emilia Romagna perchè è una regione governata dal centrosinistra", le parole di Bonaccini a margine di una conferenza stampa a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev