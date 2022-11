Nutriscore, Lollobrigida: "In Ue consapevoli che non garantisce consumatore"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 21 novembre 2022 "Non abbiamo avuto posizioni ufficiali, ma la nostra sensazione è che tutti abbiano la consapevolezza che questo non può essere uno strumento, così come lo si è descritto, che garantisca appieno il consumatore finale, e sia davvero e oggettivamente utile all'economia della nostra Europa. Noi abbiamo posto questo problema a tutti. Entreremo sul piano tecnico cercando di proporre un lavoro di informazione al consumatore finale che sia più approfondito, più chiaro e lo metta in condizione di sapere quello che mangia, ma che non sia uno strumento che tende ad avvantaggiare alcuni modelli o aziende rispetto all'interesse, che viene sbandierato, che è la difesa del consumatore. Più informazioni, certamente; un freddo spettro di colori, a nostro avviso non porta da nessuna parte. Almeno per quanto ci riguarda, non è oggettivamente uno strumento utile". Così il ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Ue in cui si discute anche degli alti costi dei concimi per l'agricoltura. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev