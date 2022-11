Nutriscore, Lollobrigida: "Ferma contrarietà, produce effetti discriminatori"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 23 novembre 2022 "Siamo contrari al Nutriscore perchè il suo utilizzo produrrebbe effetti discriminatori verso le eccellenze alimentari condizionando i consumatori e indirizzandoli, come molte multinazionali auspicano. Noi riteniamo che questo sia lo scopo di questo provvedimento, verso dinamiche di mercato in aperto contrasto con i criteri che hanno permesso di scrivere la dieta mediterranea mediterranea nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco". Lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, rispondendo in aula alla Camera al question time di FdI. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev