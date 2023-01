Nutriscore, Lollobrigid: "Standardizzazione cibo nostro peggior nemico"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 gennaio 2023 "Il Nutriscore, il sistema di classificazione degli alimenti a colori utilizzato in Francia e altri Paesi come il Belgio, punta alla standardizzazione del cibo, che è il peggior nemico di un Paese come l'Italia, la cui produzione alimentare punta sulla qualità e sulla tipicità". Lo spiega il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish a Bruxelles. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev