Nuovo stadio, Sala: “Ho chiesto alle squadre collaborazione per non allungare tempi”

(Agenzia Vista) Milano, 18 gennaio 2022 “La mia opinione è che il dibattito pubblico vada fatto, nell’interesse delle squadre va fatto dando loro garanzia della durata di questo dibattito pubblico. Non è mia intenzione continuare a buttare la palla in tribuna. Avevo detto alle squadre, quando eravamo in campagna elettorale, in un momento in cui tutto poteva essere strumentalizzato, affrontare la questione stadio, ma una volta rieletto come avete visto l’ho affrontata e ho adempito ai miei doveri. Ora la mia opinione è che il dibattito vada fatto, bisogna trovare le formule giuste. Capisco anche le esigenze delle squadre, ma quello che sto dicendo loro è di collaborare per trovare un modo per evitare di allungare eccessivamente i tempi”, le parole del sindaco di Milano Sala a margine della presentazione del libro “Exit Only” di Giulia Pastorella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev