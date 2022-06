Nuova sede Euregio a Trento, Fugatti:Trentino, AltoAdige-Sud Tirol e Tirolo uniti contro la pandemia

EMBED





(Agenzia Vista) Trento, 03 giugno 2022 Per il presidente dell'Euregio e della Provincia autonoma Maurizio Fugatti la giornata di inaugurazione della nuova sede di Euregio "è stata occasione di scelte utili per i cittadini dei tre territori. Come dimostrano le decisioni sulla mobilità sostenibile e su una possibile collaborazione in campo sanitario, la volontà dell'Euregio è di cercare di mettere assieme le capacità dei tre territori per fare meglio le cose di interesse dei singoli territori e dare servizi migliori ai cittadini. Mai come in questa fase storica coltivare la collaborazione transfrontaliera e unire territori che appartengono a Stati diversi e che hanno lingua e culture differenti ha una importanza che va oltre il quotidiano e che diventa strategica. Più atti concreti prenderemo a favore dei cittadini dei tre territori, più sarà facile che si sviluppi uno spirito di cooperazione tra le popolazioni". Daniel Alfreider, assessore Mobilità e infrastrutture provincia autonoma Bolzano ha aggiunto che “è stata una giornata importante, la mobilità è uno dei progetti che stiamo portando avanti e coinvolge tutti coloro che in questi territori vivono e vogliono vivere anche nel futuro”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev