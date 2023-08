Nunziata (AdR): "Impegnati in lotta a crisi climatica, sempre più attenzione a sviluppo sostenibile"

(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2023 "Aeroporti di Roma sta ponendo sempre maggiore attenzione allo sviluppo sostenibile, insieme all'innovazione ed all'eccellenza operativa di cui il Leonardo da Vinci di Fiumicino è esempio virtuoso. Questo focus è guidato dal desiderio di contribuire fattivamente alla lotta alla crisi climatica, integrando le priorità ambientali e sociali nelle operazioni quotidiane dell'aeroporto e nel piano infrastrutturale per gli anni a venire". Lo ha detto questa mattina, all'aeroporto di Fiumicino, il Presidente di Adr, Vincenzo Nunziata, in occasione dell'inaugurazione dell'opera interattiva "Moving Data" da parte di Mundys per sensibilizzare i passeggeri sul viaggio sostenibile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev