Nucleare, Salvini: "Impossibile farne a meno, perché no a Milano"

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2023 "Poichè sono convinto che l'Italia non può fare a meno del nucleare dico 'perché non a Milano. Se credo che sia sicuro e una fonte su cui puntare in futuro allora perché non nella mia città e nel mio quartiere". Lo ha affermato il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, tornando sull'argomento del nucleare in città durante un intervento a un convegno di Quattroruote. Al sindaco Sala l'ha detto? "Tra un pista ciclabile e l'altra vedremo di ragionarci", risponde, proprio mentre Sala a un altro evento affermava 'la centrale non è nei nostri programmi. Fonte video: Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev