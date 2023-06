Nordio: Siamo intervenuti sulle intercettazioni, sistema aveva raggiunto livello di imbarbarimento

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 "Siamo intervenuti sulle intercettazioni, non come vorremmo, ma come faremo, perché una radicale trasformazione di questo sistema, che ha raggiunto livelli quasi di imbarbarimento, presuppone e postula una rivoluzione nel codice di procedura penale. Siamo intervenuti nel settore più sensibile, dove era possibile intervenire, appunto in via d'urgenza per tutelare il terzo, cioè per tutelare quelle terze persone che, a loro insaputa, vengono citate nelle conversazioni di persone intercettate. Siamo intervenuti sulla custodia cautelare, il carcere deve essere l'eccezione dell'eccezione", le parole del ministro Nordio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev