Nordio: “Prima riforma giustizia civile, poi separazione carriere tra Giudici e Pm”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 20 dicembre 2022 “Non faccio un passo indietro sulla separazione delle carriere tra giudici e Pm, ma la priorità è la riforma della giustizia civile, perché la lentezza dei processi che ci costa 2 punti di Pil. Separazione carriere non è la priorità oggi, le riforme andranno in parallelo”. Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio nel corso del seguito delle comunicazioni in Commissione Giustizia sulle linee programmatiche del Dicastero / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev