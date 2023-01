Nordio: “Posizione giuridica Cospito è diversificata o bivalente. Materia dannatamente complicata"

(Agenzia Vista) Roma 31 gennaio 2023 “La posizione giuridica di Cospito è diversificata o bivalente. Da un lato si trova in regime di 41bis in esecuzione della pena per 30 anni. La sentenza è stata impugnata dal Pg di Torino perché il reato da contestare sarebbe dovuto essere di strage”. Lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso della conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio sul caso Cospito. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev