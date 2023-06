Nordio: "Non ho mai visto un evasore in manette"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2023 "Sono stato in magistratura fino al 2017 e non ho mai visto un evasore in manette. Il che significa che o qualcosa non ha funzionato o si parte da un principio sbagliato". A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo ad un convegno sulla riforma del sistema tributario alla Milano Luiss Hub, in corso oggi a Milano. Luiss Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev