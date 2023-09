Nordio: "Inaccettabile condizione giudici onorari, fondi in legge di bilancio"

(Agenzia Vista) Roma, 13 settembre 2023 "La condizione dei giudici onorari in Italia è da decenni inaccettabile, più di 5 mila giudici onorari in Italia tengono in piedi il sistema, e oramai fanno le stesse cose che fanno i giudici togati". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo al question time alla Camera. "Noi qualcosa abbiamo già fatto finalmente hanno avuto quanto loro spettava. Questo ovviamente è solo l'inizio, nella prossima legge di bilancio sarà inserita una disposizione che porrà una disciplina sia retributiva sia previdenziale nei confronti dei giudici onorari che sarà quanto meno decorosa, le risorse finanziarie sono quelle che sono ma abbiamo avuto rassicurazioni dal ministro Giorgetti che saranno trovate le risorse necessarie", ha concluso. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev