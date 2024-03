Nordio: "Facilitare ingresso di amministrativi non magistrati nella Giustizia"

EMBED





(Agenzia Vista) Milano, 8 marzo 2024 A margine dell’accordo per l’assegnazione di alloggi di proprietà dell’Aler al personale dell’Amministrazione giudiziaria, siglato con Regione Lombardia, il ministro della Giustizia Nordio ha parlato proprio della difficile situazione del personale dell’Amministrazione giudiziaria: “Una bella e utile occasione: abbiamo spiegato come la funzione degli amministrativi sia fondamentale per il funzionamento della Giustizia, la cui lentezza ci costa più di 2 punti di PIL. Mentre riusciamo e riusciremo a colmare l’organico dei magistrati entro il 2026, potrebbe essere più difficile colmare la grave carenza d’organico degli amministrativi perché hanno retribuzioni minori e hanno difficoltà a trovare alloggi. Accordi come questo riducono di molto le criticità: costituiscono un incentivo per facilitare l’ingresso nell’amministrazione della Giustizia di collaboratori non magistrati e in un paio di anni vedremo gli effetti dal punto di vista economico. Una Giustizia lenta è una Giustizia che ci costa molto: è un discorso utilitaristico”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev