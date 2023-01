Nordio: “Autonomia e indipendenza della magistratura principi sacri e inderogabili”

(Agenzia Vista) Roma 26 gennaio 2023 “L’autonomia e indipendenza della magistratura costituisce un pilastro della nostra democrazia, come ricordato da Mattarella. Sono principi inderogabili che hanno accompagnato tutta la mia lunga attività professionale di magistrato in Procura. Se non avessi creduto e non credessi nella loro sacralità non avrei rivestito la toga con dignità e onore”. Lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte di Cassazione che si è svolto a Roma. / Youtube Ministero Giustizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev