"Non siete soli, Bologna c'è". Il messaggio all'ingresso di Lugo dopo l'alluvione

(Agenzia Vista) Ravenna, 23 maggio 2023 Un cartello con scritto "Non siete soli, Bologna c'è" all'ingresso di Lugo per sostenere gli abitabti del paese in provincia di Ravenna, colpito dalla violenta alluvione dei giorni scorsi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev