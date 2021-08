"Non rinnegheremo mai nostre origini", le voci dei collaboratori afghani due mesi fa a Herat

(Agenzia Vista) Herat, 16 agosto 2021 "Non rinnegheremo mai nostre origini, se fosse una situazione tranquilla non lasceremmo mai il nostro Paese". Così gli ex collaboratori del contingente italiano due mesi fa a Herat, in occasione della cerimonia del ritiro delle truppe. Con la riconquista dell'Afghanistan da parte dei talebani gli ex collaboratori afghani sono in pericolo e per questo vengono trasferiti in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev