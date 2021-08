“Non possiamo ignorare le donne afghane”: le manifestanti con il velo davanti a Montecitorio

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 agosto 2021 “La persona è alla base di una società sana. In quanto donne non possiamo far finta di ignorare il destino di altre donne. Sosteniamo un modello di cooperazione internazionale e il supporto universale della parità di genere” così Maria Caridi di Azione alla protesta organizzata a Montecitorio dal partito in solidarietà alle donne afghane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev