Nikki Haley si ritira da primarie USA: "È il momento di sospendere la mia campagna"

(Agenzia Vista) Usa, 06 marzo 2024 "Proprio la scorsa settimana, mia madre, un'immigrata di prima generazione, ha potuto votare per sua figlia candidata alla presidenza", ha detto Haley, annunciando la fine della sua campagna. "Sono piena di gratitudine per il sostegno che abbiamo ricevuto da tutto il nostro grande Paese. Ma ora è giunto il momento di sospendere la mia campagna. Ho detto che volevo che gli americani facessero sentire la loro voce. L'ho fatto. Non ho rimpianti. E anche se non mi candiderò più, non smetterò di usare la mia voce per le cose in cui credo", ha affermato l'ex ambasciatrice all'Onu. Fonte video Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev