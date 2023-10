Nicola Gratteri procuratore di Napoli: Voglio ascoltare tutti e fare sinergia con le istituzioni

(Agenzia Vista) Napoli, 20 ottobre 2023 "In particolare voglio ascoltare tutti, voglio sentire tutti. Se ci sono problemi, criticità per affrontarli immediatamente e poi incominciare a fare sinergia con tutte le istituzioni e andare a trovare nelle loro sedi la polizia giudiziaria per incominciare a capire quello che stanno facendo e quello che si può fare tutti assieme. C'è una full immersion di conoscenza. Poi passiamo alla fase operativa", le parole di Nicola Gratteri a margine della pubblica udienza di insediamento come procuratore di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev