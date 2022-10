Next Mobility Exhibition, in Fiera Milano focus su mobilità sostenibile delle persone. Lo speciale

(Agenzia Vista) Milano, 13 ottobre 2022 Si è aperta in Fiera Milano Next Mobility Exhibition, la manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile delle persone che proseguirà fino al 14 ottobre. Il convegno inaugurale è stata un'occasione per presentare un nuovo studio sulla mobilità sostenibile e innovativa, che ha posto l'accento sulle opportunità che gli investimenti in nuovi mezzi e nella digitalizzazione - dai nuovi autobus ai veicoli a guida autonoma - porteranno al Trasporto Pubblico Locale. L'obiettivo sfidante del Pnrr che è stato fatto proprio dagli operatori del settore è quello di ottenere il trasferimento del 10% degli spostamenti in auto verso sistemi di Trasporto Pubblico Locale urbano o extraurbano entro il 2026. “Grazie alle aziende e ai partner di prestigio che hanno scelto di abbracciare il progetto, NME potrà offrire risposte concrete alla domanda di mobilità sostenibile delle persone. Accendiamo i riflettori su transizione energetica, sistemi di mobilità futuribili e tecnologie in grado di realizzare soluzioni più inclusive, efficienti e sostenibili". Lo ha detto Luca Palermo, Ad di Fiera Milano, alla manifestazione inaugurale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev