Netanyahu posticipa la riforma della giustizia dopo la protesta in Israele

(Agenzia Vista) Israele, 27 marzo 2023 Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha deciso di sospendere la seconda e terza lettura alla Knesset della riforma della giustizia e dare tempo per un esame allargato nella prossima sessione parlamentare per raggiungere un'intesa. Lo ha detto in un discorso alla nazione. Benyamin Netanyahu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev