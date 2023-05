Nehammer: Con Meloni incontro amichevole, franco e leale

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2023 "Molte grazie per l'ospitalità e per l'amicizia. Sono lieto di essere qui. Anche perché in effetti, a prescindere dal Consiglio europeo che si svolgerà a giugno e che ci darà occasione, come ho già dato già occasione di parlare insieme, il colloquio di oggi è stato molto amichevole, molto franco, molto leale", le parole del cancelliere austriaco Nehammer nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con Meloni. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev