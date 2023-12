Negoziati per adesione Ucraina in Ue, Zelensky: Risultato importante

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 15 dicembre 2023 "E' un risultato notevole per gli ucraini e per l'intera Europa. Un altro step per l'adesione a pieno titolo dell'Ucraina nell'Ue. Sono grato a tutti coloro che ci hanno aiutati e soddisfatto esattamente ciò che avevamo concordato", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev