Ndrangheta, il Procuratore Bombardieri: "Rischio infiltrazioni non blocchi opere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "Lo dico in chiave generale: non si può bloccare la realizzazione di opere solo per il rischio che siano oggetto di appetiti 'ndranghetisti". Il procuratore di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, risponde così in Commissione antimafia ad una domanda sul Ponte sullo Stretto. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev