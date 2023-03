Naufragio in Libia, Donzelli (FdI): "Italia ha fatto il possibile, anche se non era compito suo"

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 “A quanto dicono le autorità istituzionali quella era una presenza in acque libiche. Le autorità italiane hanno fatto tutto il possibile per tentare il salvataggio, anche se non era compito dell’Italia.”, le parole di Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev