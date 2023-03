Naufragio Cutro, Foti (Fdi): "Lasciamo lavorare in pace i giudici"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2023 "Mi auguro che l'autorità giudiziaria faccia luce su elementi di colpa, escludo il dolo. Mi stupiscono le dichiarazioni di chi ritiene che le responsabilità delle morti in mare siano del governo Meloni, o addirittura del decreto ong. Lasciamo lavorare il giudice terzo per verificare disfunzioni o meno. Da parte nostra, possiamo creare condizioni giuridiche anche attraverso il codice penale con sanzioni nei confronti dei trafficanti, ma per i corridoi umanitari, per sottrarre queste vittime agli scafisti, ci deve essere un lavoro congiunto". Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev