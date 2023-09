Natalità, Sangiuliano: Rimettere al centro le persone

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2023 "Non possiamo invertire la curva democratica demografica per decreto, ma possiamo come politica predisporre la società a tutte quelle strutture sociali che intervengono sugli egoismi del capitalismo per modificarlo in senso sociale e per rimettere al centro le persone non degradandole a meri consumatori ", le parole del ministro Sangiuliano nel corso del suo intervento al convegno "Natalità: work in progress" alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev