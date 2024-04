Natalità, Meloni: "Per decenni cattivi maestri hanno denigrato la genitorialità"

(Agenzia Vista) Roma, 12 aprile 2024 "Nessun intervento sarà sufficiente se non invertiamo la narrazione che è stata fatta in questi ultimi anni. Per decenni ci è stato detto da cattivi maestri che mettere al mondo un figlio era una scelta incompatibile con altre, una scelta che ti toglieva qualcosa, una scelta addirittura in contrasto con l'ambiente. Una follia. Queste tesi surreali rischiano di trascinare l'Italia sull'orlo del precipizio" lo ha detto la premier Meloni intervenendo a Europa Giovane, l'evento sulla natalità organizzato al Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev