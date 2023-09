Natalità, Meloni: Lavoriamo per realizzare cambiamento culturale significativo

EMBED





(Agenzia Vista) Budapest, 14 settembre 2023 "Penso che oggi abbiamo un'importante opportunità per discutere di una serie di temi che l'Italia considera fondamentali non solo per l'agenda nazionale, ma anche per quella europea. La famiglia e la sfida democratica: queste sfide sono al centro dell'azione del Governo italiano attraverso specifiche misure che puntano su iniziative rivolte alle famiglie e ai bambini in tutti i diversi ambiti. Più avanti vi dirò di più. Ma quello che voglio dire per cominciare è che stiamo lavorando principalmente per realizzare un cambiamento culturale significativo", le parole del Presidente del Consiglio Meloni intervenendo al Demographic Summit di Budapest. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev