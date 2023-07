Natalina Orlandi: "Avances da mio zio scivolone di un uomo 50enne, in procura lo sapevano tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "Credo sia stato solo lo scivolone di un uomo 50enne, non lo so, non mi pongo il problema. Avevo 21 anni, ero grande, forse un po’ ingenua. Io l’ho raccontata in confessione. A me viene da ridere quando dicono che era una cosa che non si sapeva. In procura lo sapevamo, tutti lo sapevano". Così Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, durante la conferenza stampa con il fratello Pietro e con l'avvocato Laura Sgrò nella sede della Stampa estera dopo le notizie diffuse ieri sera e smentite dalla famiglia Orlandi circa il presunto stupro da parte dello zio Mario Meneguzzi, forte anche dell'archiviazione del fatto a suo tempo da parte della Procura romana. Stampa estera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev