Nasce l'unità mobile per l'assistenza a soggetti fragili, l'iniziativa di Consulcesi a Roma

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 È partito il progetto di Unità Mobile, che vede la Fondazione Consulcesi in prima linea a supporto dei soggetti fragili e senza fissa dimora di Roma nell'area di azione del sostegno sanitario. In collaborazione con la Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale di Roma, il camper offre un servizio di assistenza sociosanitaria al fine di contribuire al miglioramento del livello di salute e benessere psico-fisico delle persone più svantaggiate nella nostra comunità, incentivando la collaborazione tra le organizzazioni benefiche del terzo settore. “L’obiettivo di questa unità mobile è di dare assistenza sociosanitaria alle fasce più fragili e ai senzatetto di Roma. È attiva in altre due location oltre a Piazza Santi Apostoli, in concomitanza con un servizio mensa di altri enti del terzo settore. È un sostegno che vogliamo dare al sistema sanitario nazionale”, le parole di Simone Colombati, presidente della Fondazione Consulcesi, in occasione della presentazione del Progetto. Presenti all’inaugurazione Antonio Saccone, già Senatore della Repubblica XVIII Leg, Pierluigi Bartoletti, Segretario romano e Vicesegretario nazionale FIMMG e Gennaro D’Agostino, direttore sanitario ASL Roma 1. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev