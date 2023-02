Nasce l’Intergruppo parlamentare "Amici dei motori"

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2023 “Un luogo di condivisione di proposte e iniziative sul ruolo del comparto motoristico e automotive in tutte le sue declinazioni, mantenendo forte il legame con i temi della sicurezza stradale, della transizione ecologica e della trasformazione digitale”. E’ quanto scrivono i promotori del costituendo Intergruppo parlamentare Amici dei Motori, presentando l'Intergruppo che aveva già operato nella scorsa legislatura, con la sottoscrizione di oltre cinquanta parlamentari. "L'Intergruppo nasce per trasformare la tradizione dei motori dell’Italia in un prodotto turistico per attirare turisti stranieri e italiani”. Così Gianni Berrino, Senatore di FdI. “Le 36 Città dei Motori, riunite nell’Associazione che fa capo all’Anci, costituiscono altrettante destinazioni turistiche attrattive, hanno sviluppato percorsi di valorizzazione e organizzato nel 2021 la prima Conferenza del turismo motoristico". Conferma il deputato del Pd Stefano Vaccari. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev