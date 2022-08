Nancy Pelosi: Gli Stati Uniti staranno sempre con Taiwan

EMBED





(Agenzia Vista) Taiwan, 03 agosto 2022 "Penso che sia importante ricordare ad alcuni e informare gli altri del motivo della visita. 43 anni fa, con il Taiwan Relations Act, l'America fece una promessa fondamentale di stare sempre con Taiwan. E su queste solide fondamenta, abbiamo costruito per prosperare in collaborazione, radicati nei nostri valori condivisi di autogoverno e autodeterminazione, incentrati sui nostri reciproci interessi di sicurezza nella regione e nel mondo. Impegnati nei legami economici che alimentano la prosperità per tutta la nostra gente", le parole di Nancy Pelosi nel corso delle dichiarazioni durante il suo viaggio a Taiwan. / Twitter Pelosi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev