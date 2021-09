Nadef, Franco: "Cambiamenti grandi solo in anni eccezionali come questo"

(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2021 "In genere i cambiamenti contenuti nella Nadef non sono molto grandi rispetto al Def se non in anni eccezionali, un po' come questo, in cui nell'arco di pochi mesi i cambiamenti dell'andamento dell'economia sono molto significativi. E' un documento importante nel senso che ci sono molto cambiamenti rispetto al quadro delineato in aprile". Lo afferma il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nel corso della conferenza stampa che segue il via libera alla Nadef da parte del Consiglio dei ministri. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev