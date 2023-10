Nadef, Conte: “C’è miopia economica da parte del Governo, nessuna prospettiva”

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 “Nella Nadef non ci sono misure per la crescita e per contrastare il caro prezzi, votiamo contro. Siamo preoccupati per questa miopia da parte del Governo. Eppure la premier parla ancora di un Paese che cresce più degli altri Paesi europei. Do atto al ministro Giorgetti per aver ammesso che l’aumento del debito è dovuto al Covid e non al mio Governo” lo ha detto leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della conferenza sull’intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev