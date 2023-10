Nadef, Calenda (Azione): “Pericolosa, taglia la sanità e mette a rischio i conti pubblici”

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2023 “Riteniamo che questa Nadef sia pericolosa: mette a rischio la stabilità dei conti per tagliare le tasse con un impatto minimo. Per noi bisogna centrare tutte le risorse sulla sanità, un diritto costituzionale che sta sparendo. Se la Meloni non lo farà, noi voteremo contro. Ricordo che la Nadef è uno strumento straordinario. Se viene usato per salvare la sanità, bene” lo ha il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza in Senato indetta da azione stessa sulla Nadef. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev