Mykhalkiv (Rettore del Seminario a Kiev): Ringraziamo il Papa per la sua vicinanza al popolo ucraino

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 8 dicembre 2022 “Si sente che il Papa è molto vicino a questa situazione. Lo ringraziamo per questo gesto e per il suo ricordo continuo” Così Ruslan Mykhalkiv Rettore del Seminario Maggiore a Vorzel presso Kiev al termine della preghiera per l’Immacolata svoltasi a Piazza di Spagna con Papa Francesco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev