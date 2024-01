Musumeci: "Le isole minori sono territori fragili"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2024 "La verità è che siamo abituati a guardare alle isole minori con occhi diversi: le guardiamo dal punto di vista paesaggistico, ambientale e ce ne ricordiamo e le apprezziamo soprattutto nei mesi estivi. Non è così per i loro abitanti. Le condizioni di chi vive in quei territori sono diverse rispetto a quelle dei cittadini che vivono nel continente. Ci sono tanti disagi dal punto di vista della sanità, istruzione, i trasporti soprattutto nei mesi invernali. Dal punto di vista della sicurezza del territorio, le isole minori sono territori fragili e vulnerabili. In caso di emergenza le operazioni di soccorso saranno inesorabilmente più complicate a causa della natura stessa di questi territori" lo ha detto il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev