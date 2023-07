Musumeci: "La lotta alla mafia non deve essere solo impegno del Governo ma di tutti"

(Agenzia Vista) Palermo, 21 luglio 2023 “La lotta alla mafia non è solo impegno del Governo ma di tutti. Dopo la stagione delle stragi abbiamo capito che ognuno deve fare la sua parte. Non può essere solo un’azione di Polizia ma deve anche creare consenso. Bisogna lavorare per rimuovere i nodi dalla lotta alla mafia. Sono i temi del consenso che sto proponendo oggi”, le parole del Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, a margine dell’evento “Parlate di Mafia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev