Musumeci: "Elly Schlein ha pochi argomenti in questo momento"

(Agenzia Vista) Roma, 20 luglio 2023 “La Schlein credo abbia pochi argomenti in questo momento, e qualunque tema le si offra possa essere utile per dimostrare che ci sono. Lo dico con tutto il rispetto per le opposizioni”, le parole del Ministro della Protezione Civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev