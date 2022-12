Musumeci: ”Con Santanché stiamo formalizzando il passaggio delle competenze sulle spiagge”

(Agenzia Vista) Roma 15 dicembre 2022 “Con Santanché stiamo formalizzando il provvedimento di passaggio delle competenze sulle spiagge” Così il Ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci a margine dell’evento “Dieci anni di amore per l’Italia” organizzato da Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev