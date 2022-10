Mulé: “Tajani deve lasciare incarichi Forza Italia? Capirà da solo quello che vuole e deve fare”

(Agenzia Vista) Roma 25 ottobre 2022 “Tajani deve lasciare incarichi in Forza Italia? Ha capacità tali che da solo capirà quello che vuole e deve fare, non ha bisogno di essere spontaneamente mandato da qualche parte”. Lo ha dichiarato Giorgio Mulé di Forza Italia uscendo da Montecitorio durante il voto per la fiducia al Governo Meloni che si è svolto alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev