Mulè (FI): "Legge epocale per prevenire diabete e celiachia nei giovani"

(Agenzia Vista) Roma, 19 maggio 2023 “Registriamo che la gente va in massa a questi screening, perché si percepisce come un aiuto fondamentale. Su questo l’interesse è di tutti e la popolazione dimostra di aspettare questa legge e questo tipo di prevenzione”, le parole di Giorgio Mulè, Forza Italia, Vice-presidente della Camera dei Deputati, a margine della conferenza stampa di presentazione della legge dal titolo: "Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev