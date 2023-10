Mulè: "Defibrillatori obbligatori in luoghi pubblici, ora sgravi fiscali per chi li installa"

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2023 "Chiedo a tutti i politici presenti, a cominciare dai rappresentanti del governo, di sostenere l'impegno a prevedere nel primo provvedimento utile e comunque entro la primavera del 2024, il primo segnale che vada nella direzione di sgravi fiscali per i condomini e per chi installa un defibrillatore in casa o comunque in prossimità di gruppi di abitazione". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare a Montecitorio. "Abbiamo combattuto insieme, perché di questo si tratta, una battaglia che ha portato all'approvazione della legge salvavita volgarmente detta legge Mulè che, per quanto ambiziosa e storica, ha segnato solo l'inizio di un lungo cammino", ha ricordato Mulè. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev