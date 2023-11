Mostra su Tolkien, Sangiuliano: "Nelle sue opere la difesa dell'umano contro il nichilismo"

(Agenzia Vista) Roma, 15 novembre 2023 "Il successo di Tolkien ci dà un'idea del suo spessore come autore, alla luce anche delle traduzioni in tutte le lingue. Soprattutto io punterei a guardare ai valori eterni che Tolkien ci ha trasmesso: comunità, solidarietà, tradizione. E soprattutto la difesa dell'umano: oggi c'è una minaccia all'umano con la tendenza a snaturare le persone e diluirle in un mare nichilista. La difesa dell'umano è il grande valore di questo autore" lo ha detto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante la sua visita alla mostra dedicata a JRR Tolkien alla Galleria di Arte Moderna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev