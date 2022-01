Morto David Sassoli, eccolo all'ultimo Consiglio Ue: «Non dobbiamo sentirci appagati»

Addio al Presidente del parlamento Europeo David Sassoli. Sassoli era stato ricoverato per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Il 16 Dicembre alla conferenza stampa dopo il Consiglio Europeo aveva detto: "In questa prima parte della legislatura abbiamo fatto un percorso importante, ma nessuno si deve sentire appagato. Dobbiamo continuare". Questo il commento del Presidente Mattarella: "La scomparsa inattesa e prematura di David Sassoli mi addolora profondamente. La sua morte apre un vuoto nelle file di coloro che hanno creduto e costruito un'Europa di pace al servizio dei cittadini e rappresenta un motivo di dolore profondo per il popolo italiano e per il popolo eropeo. Il suo impegno limpido, costante, appassionato, ha contribuito a rendere l'assemblea di Strasburgo protagonista del dibattito politico in una fase delicatissima, dando voce alle attese dei cittadini europei". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev