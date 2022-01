Morto David Sassoli, ecco il momento dell'elezione a Presidente del Parlamento Ue a Luglio nel 2019

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2022 E' scomparso il Presidente del parlamento Europeo David Sassoli. Sassoli, era stato ricoverato per una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Il 3 luglio del 2019 era stato eletto Presidente del Parlamento Europeo. Sassoli aveva ottenuto 345 voti al secondo scrutinio sorpassando Ska Keller (Verdi) 119 voti, Sira Rego (Gue) 43 voti e Jan Zahradil (Ecr) 160 voti. Nel discorso in Plenaria a Strasburgo dopo la sua elezione, aveva ringraziato i deputati della 9a legislatura per la fiducia riposta: “In questi mesi, in troppi, hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l’unico in grado di dare risposte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi”. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev