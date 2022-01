Morte Sassoli, von der Leyen: "Un uomo che ha lottato per giustizia e solidarietà e un buon amico"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 11 gennaio 2022 "David Sassoli è stato un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà, e un buon amico. In oltre un decennio di servizio al Parlamento europeo, ha costantemente difeso la nostra Unione e i suoi valori. Questa è la sua eredità. Ed è così che lo ricorderò". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev