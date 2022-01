Morte Sassoli, Fico: "Era un amico, mancherà a tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2022 "Prima di cominciare volevo esprimere il più sentito cordoglio per la morte del nostro Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Esprimo il cordoglio a nome mio personale e di tutta la Camera dei deputati. Il nostro presidente era una persona attentissima ai nostri valori repubblicani, costituzionali e voleva costruire un'Europa sempre più coesa e solidale. Mancherà tanto a tutti, e anche a me che lo reputavo senz'altro un amico. Le mie sentite condoglianze ai suoi cari e alla sua famiglia". Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, aprendo il suo discorso in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2021/2022 della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. Scuola di Perfezionamento Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev